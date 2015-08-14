《香港报摘》--其他报纸重要消息8月14日

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
* 明报：
--华人置业 公布，敲定向刘銮雄出售尖沙嘴商场The One作价为50.2亿港元，款项已全数结付。
* 苹果日报：
--中电控股 受惠于香港、中国及印度发电业务盈利增加，6月底止中期营运溢利较去年同期增长15.9%，较市场预期理想。
* 星岛日报：
--华煤气 公布截至6月底止中期业绩，期内多赚12.6%，录得纯利41.97亿港元；由于人力及营运成本上升，公司自本月1日起实质调高煤气费3.5%，同时承诺是次加价后，未来两年不会调整煤气标准收费。
* 文汇报：
--本港龙头代理行之一中原地产将部署上市，中原集团创办人施永青近日回应，只要大股东王文彦(中原集团主要股东为施永青、王文彦、黄伟雄三人)同意，中原集团就可以启动上市程序。若于内地A股上市，有信心市场估值达600亿元人民币。（完）
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)