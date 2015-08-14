版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 09:06 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息8月14日

* 明报：

--华人置业 公布，敲定向刘銮雄出售尖沙嘴商场The One作价为50.2亿港元，款项已全数结付。

* 苹果日报：

--中电控股 受惠于香港、中国及印度发电业务盈利增加，6月底止中期营运溢利较去年同期增长15.9%，较市场预期理想。

* 星岛日报：

--华煤气 公布截至6月底止中期业绩，期内多赚12.6%，录得纯利41.97亿港元；由于人力及营运成本上升，公司自本月1日起实质调高煤气费3.5%，同时承诺是次加价后，未来两年不会调整煤气标准收费。

* 文汇报：

--本港龙头代理行之一中原地产将部署上市，中原集团创办人施永青近日回应，只要大股东王文彦(中原集团主要股东为施永青、王文彦、黄伟雄三人)同意，中原集团就可以启动上市程序。若于内地A股上市，有信心市场估值达600亿元人民币。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐