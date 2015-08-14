港报社评：人币贬碍美加息，今年只加一次--经济日报8月14日

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
人民币贬值势头昨趋缓，市场转为关注人币贬值或令联储局9月加息机会下降。人币突贬势增美滙与美国经济变数，惟对储局最大影响非9月加息与否，而是今年加息只能是一次。
人币贬值冲击 储局加息添两变数
人币官方中间价连续三天下调，昨开市报1美元兑6.401元人民币，较上日中间价再跌1.1%，惟人行高层其后大派定心丸，指人币滙率校正已基本完成，人币滙价随即回稳，收报6.399，稍高于中间价。人币贬值似暂喘稳，市场焦点转向人币贬值对国际影响，其中最受关注的是会否令储局9月不加息。
事实上，从利率期货显示，市场料储局9月加息的机率，由人币贬值前的5成，现跌至不足4成。其实左右储局加息的，并非人币贬值本身，而是会否再添美国经济变数，此至少有两方面。
其一，美元会否强上加强。人币跌势虽似暂缓，惟从离岸市场与远期滙价来看，人币贬值压力犹存，其他新兴国见人币贬值预期未消，部分或趁势再踩本国货币滙价以振出口，形成新一波新兴国货币贬值潮。如此恐演成全球多国货币斗贬，变相合力推高美元滙价之势，强美元强上加强，令美国变相磁吸致全球衰退与通缩，拖累复苏。
其二，中国经济弱恐影响美国。市场正忧中央迫不得已放手让人币贬值，或因内地经济下行压力较预期严重。中国作为新兴市场火车头，储局亦要忧虑中国经济续减速，势累新兴市场经济更疲弱，甚至其他和中国经贸关系紧密的发达国，包括美国经济，亦难独善其身。
冲击年底浮现 加息步伐缓慢难快
正因人币贬值或对美国经济形成负面冲击，储局在决定是否加息时，考量人币贬值因素亦是情理之中，但若说储局会因此就在9月不加息，恐言之尚早。
因人币贬值对美国的影响，可能需要更多时间观察，惟储局的算盘一直是希望尽早迈出加息第一步，且以当前的美国经济实况而论，上月失业率续处5.3%的低位，同期非农新增职位亦增21.3万份，若储局要在9月象征式加息一次，理据已日益充分，故储局在9月加息的机会仍不低。
然而，随着人币贬值负面效应发酵，即新兴国货币贬值潮或扩大，倍添美元强势，中国经济疲弱对全球经济的影响亦将陆续浮现，美国第四季经济与就业表现恐渐受冲击，故储局纵在9月加息，亦难在10月与12月的议息会议再加第二次。若强美元与中国经济走弱困扰难消，储局未来的加息步伐，亦势缓慢难快。（完）
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)