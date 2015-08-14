基金产业：8月12日止当周美国高收益债券基金连三周资本外流--理柏

路透纽约8月13日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，8月12日止当周美国高收益债券基金流出12亿美元，同期美国投资级公司债基金流出18亿美元，为2013年6月以来最大资金外流规模。

“资本流动数据表明，投资者远离高收益的共同基金和上市交易基金(ETF)，”理柏研究分析师Pat Keon称。

投资者转投低风险的美国货币市场基金，该类基金吸引60亿美元资金流入，为连续第二周流入。另外，专门投资美国公债的基金有6.01亿美元资金流入。