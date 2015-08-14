基金产业：8月12日止当周美国高收益债券基金连三周资本外流--理柏

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透纽约8月13日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，8月12日止当周美国高收益债券基金流出12亿美元，同期美国投资级公司债基金流出18亿美元，为2013年6月以来最大资金外流规模。
理柏称，上述两类基金均是连续第三周资金流出。
“资本流动数据表明，投资者远离高收益的共同基金和上市交易基金(ETF)，”理柏研究分析师Pat Keon称。
投资者转投低风险的美国货币市场基金，该类基金吸引60亿美元资金流入，为连续第二周流入。另外，专门投资美国公债的基金有6.01亿美元资金流入。
专攻美股的股票基金流出15亿美元，连续第四周净流出。投资国际股市的基金吸引到24亿美元，连续第四周净流入。
理柏称，美国股票基金流入9.36亿美元，为五周来首见净流入。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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