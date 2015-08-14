港报社评：推动创新科技，不能抱残守缺--信报8月14日

消费者委员会点名谴责七间药店以恶劣销售手法经营，严重损害消费者权益，影响本港零售及旅游业声誉。对于该等视顾客如羊牯的黑店，执法者要是「拉人封舖」，相信没有人会反对，甚至乎拍烂手掌。可是如今有一个众所瞩目的微妙现象，警方「依法办事」，放蛇蒐证企图取缔「违规经营」的手机召车软件公司Uber，虽然未知能否入罪，但已高调拘捕多名司机和职员，得到的社会回应赫然是负面评价居多。

民众纷纷撑Uber，与理应权威的执法者唱对台，不得不让人深思三个问题，第一个问题是传统的士是不是无法满足顾客需求？第二个问题是方兴未艾的「共享经济」是不是能够透过固有法律来解决？第三个问题则在于，特区政府要成立创新科技局，还可以理直气壮而不受更多的挑战吗？

关于传统的士长期以来不以顾客为尊的诸般弊病，月旦者汗牛充栋，在此不再赘言，简单来说是香港人受够了既拒载又拣客，常令乘客受气的传统的士，不介意服务质素普遍明显优胜的Uber司机有牌还是无牌；即使Uber司机良莠不齐，乘客也有投诉渠道，不像传统的士「一落车无仇报」。

关于共享经济，大家应该见到，像Uber这类创新科技应用程式恰似雨后春笋急速崛起，除了汽车共享，还有民宿共享，Airbnb正是一个十分成功的例子。然而就是因为创新，所以往往颠覆了原有的游戏规则，让既得利益者感到如坐针毡。以法论法，创新科技的共享经济未必合乎固有法律，但又受到消费者欢迎，怎么办？外国的例子是有时候硬性封杀，像Uber在欧洲不少国家被禁制；有时候则是灵活变通，美国多个州政府修例准许Uber合法营运，但必须遵守特定条件，最主要当然是交税。Airbnb的情况更加宽松，除了零星个案被法院裁定违法之外，业主把空置房间出租给游客基本上没有遇到多大障碍。

假设，特区政府墨守成规，依据老皇历取缔游走于法律灰色地带的Uber，传统的士行业的既得利益就能够保障了吗？看情况是不乐观的，俗语有云，一鸡死，一鸡鸣，倒了一个Uber，还有很多模仿者应运而生。以内地为例，目前就有「滴滴」、「快的」和「壹号专车」等等召车平台，同样有机会分薄传统的士的生意。因此几乎可以断定，传统的士若然不思进取，在共享经济的潮流大趋势之下，生存困难程度势必日增。不要忘记，共享经济的P2P租车业务没必要提供司机，纯粹是车主之间「互相驾驶别人的车」，在这样的情况下，连「非法驾驶汽车作出租或取酬载客用途」也谈不上，警方要拉人封舖根本出师无名。

共享经济靠的是创新科技，创新科技靠的是颠覆传统，这就来到第三个问题了，若然Uber无法在香港立足，那么政府锐意成立创新科技局还有什么意义呢？成立创科局之计划，在立法会已经被阻挠三次了，如今再添Uber事件，恐怕议员更加会质疑，警方的行动无异于扯创新科技的后腿，倘若政府施政与相关法规不能与时并进，成立创新科技局云云，浪费公帑而已。

眼见Uber司机被拘捕，不少人马上想到七十年代由锺普洋创办的DHL速递服务公司，当时同样因为「违规经营」，威胁邮政局专利，所以警方控告DHL。然而，锺普洋没有退缩，与政府周旋到底，结果赢了官司，从此业务遍及全球一百八十七个国家，写下一页香江传奇。

民间业务违规不违规，很多时候视乎执政者是否抱残守缺，一旦对簿公堂，又要视乎司法机构是否秉公处理。Uber事件日后送上法庭，未尝不是一次因祸得福的好机会，让香港厘清共享经济的法律观点，有需要的话则完善法规，避免一些创新科技产物在香港被消灭于萌芽状态，无法茁壮成长。（完）

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