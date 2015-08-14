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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 09:23 BJT

全球金市：金价脱离高点，但本周仍有望终结七周跌势

金价本周以来已累计上涨近2%，此前经历了自1999年以来为期最长的七周连跌局面。

美国12月期金 小跌0.2%至每盎司1,113美元。

世界黄金协会(WGC)表示，今年中国黄金需求至少将持平于去年的略低于1,000吨，而且不会受到本周人民币贬值的影响。

美国7月零售销售反弹，因家庭增加对汽车等一系列其它商品的购买，表明经济在第三季初期稳固成长，提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的可能性。

南非采金业最大工会与生产商的薪资谈判陷入僵局，宣布与生产商产生纠纷，进入政府调停阶段，这是工会成员进行罢工前必须要走的监管流程。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/刘秀红；审校 许娜/王丽鑫)

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