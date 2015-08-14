港报社评：大爆炸惊天动地，民衆平安乏保障--明报8月14日

天津滨海新区危险品仓库爆炸大火，从网上视频所见，爆炸一刻威力强大；传媒陆陆续续拍摄的现场景况，爆炸大火涉及范围辽阔，破坏十分严重。这事故现已造成至少50人死亡，701人留院，其中约70人重伤，另有多人失踪；就伤亡和灾情而言，这是近年内地较严重的特大事故。近年，内地危险品爆炸事故接连发生，反映当局对这方面的监管亟待加强，今次天津爆炸大火事故之后，当局应严格要求企业提高安全生产水平，包括检讨相关规划与管理，尽量减低发生同类事故的机率。

天津滨海新区爆炸，应检讨规划与管理

按今次爆炸已知资料，就危险品货仓规划与管理，都有检讨空间。首先，两次爆炸威力合共相当于24吨黄色炸药，造成的破坏，有人形容相当于约50个美国战斧巡航导弹同时投向一个地点，亦相当于地震级数2.9级，显示危险品数量极其庞大。涉事的物流公司获天津当局认许，有资格在滨海新区处理危险品，从爆炸威力看来，物流公司储存的危险品是否过量，值得检视。因为距离爆炸现场约数百公尺即为民居，其中一处小区居住了约5000户，在这次爆炸中大部分玻璃窗毁碎，不少居民受伤。

此外，危险仓附近几公里还有其他民居和重要设施，包括国家超级计算机天津中心；据新华社报道，爆炸使办公楼玻璃几乎全碎，「天河一号」超级计算机暂时关闭。报道没有披露计算机有没有损毁，若受牵连，损失就不能以金钱衡量了。类似情况，突显了危险仓与民居和其他设施的区隔，是否足够？危险仓应该远离民居，道理不言自明，滨海新区就危险仓与民居的规划是否恰当，是今次爆炸暴露出来的问题。

另外，经过两次大爆炸之后，现场满目疮痍。根据官方传媒报道，物流公司负责人已被当局控制，可是火场竟日燃烧，究竟在烧些什么，当局未能掌握，国务院事故调查组一度以「由于危化品数量内容储存方式不明」，要求消防员暂缓扑救。爆炸大火已经牺牲了17名消防员，据知失踪者大多也是消防员，调查组暂缓扑救的做法正确，因为连火场内危险品的性质、数量和储存都不知道，消防员冒然入内扑救，风险极高。

然则，物流公司如能清楚交代储存危险品的情况，当局和消防员自然知所应对，暂缓扑救是否反映当局未能从物流公司得到相关资料，值得注意。若物流公司对危险品储存情况不清楚，就涉及管理问题。内地近年接连发生化学危险品爆炸事故，当局总结事故原因，看看是否多与人为因素有关。今次爆炸大火事故若是再暴露同样问题，值得注意。

据内地传媒报道，今次爆炸事故之前一周，天津市领导曾经约晤危险化学品重点地区、重点企业负责人，要求严格落实安全生产责任，提高企业安全生产水平，可是仍然发生此特大爆炸事故。这里反映了什么问题，相信当局会检讨调查。目前的情况，折射出各地计划兴建的危险或污染项目，经常触发居民反对，酿成群体事件；就事态性质，居民的反对不能说没有道理。

危险品爆炸事故不绝，潜在高污染的生化计划（例如PX项），近年在各地开展时都遭到居民激烈反对，个中可能存在官方谘询不足，使居民认为当局企图以大石压死蟹强行立项，于是群起反对。不过，各地危险品爆炸接二连三，导致大量伤亡，生化项目污染环境，是民衆经常可见的现实和切身体会，他们对相关计划不可能有信心。因此，民衆从不断发生的事故，对危险品和生化计划缺乏安全感，另外加上内地官场行贿受贿成风，民衆对官员不信任，相信这些都是经常触发群体事件的主要原因。

官民「平安中国」，无矛盾应可共存

两年前，内地官方提出建设「平安中国」，内涵是加强政法工作，强化政法队伍，围绕影响群众安全感的突出问题，加强社会治安综合治理，深入推进平安建设，为保障人民安居乐业、维护社会大局稳定、服务经济社会发展。可以说，官方所谓平安中国的提法，是加强对内管控，应对经济体制变革、社会结构变动、利益格局调整和思想观念变化，必然导致的社会矛盾更加突出和尖锐，「平安中国」就是要预防和消解这些矛盾和问题。

民衆对官方的平安中国，相信大多数都不会抗拒，不过民衆的切身感受或许对平安中国内涵，还有其他诉求。例如民衆期盼与民居毗邻的工厂，不会突然爆炸；期盼驾车通过高架桥，路面不会突然下塌；期盼参加节庆大型群衆活动，不会突然横生事故而乐极生悲；在电影院或娱乐场所消遣时，不会因为突然失火而走火通道被堵塞而酿成大量伤亡；期盼计划兴建的工厂，有益于地方经济而不会带来污染断了后代的生机等等。诸如此类，相信是民衆对「平安中国」的诉求，这与官方的目标没有根本性矛盾，而且只要民衆心目中的平安中国获得体现，则官方的政治平安中国也自然不成问题。今次天津滨海新区爆炸事故，放在「平安中国」框架来检视，更有现实意义。（完）

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