中国个股：泛海控股和新华联等合组国内首家民营主导的再保险公司

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透上海8月14日 - 中国泛海控股股份有限公司 周五公告称，全资子公司武汉中央商务区建设投资股份公司作为主发起人之一，联合新华联 、亿利资源集团、巨人投资公司等共同成立国内首家民营资本创办及主导的再保险公司，注册资本暂定为100亿元人民币。
这家拟设立的再保险公司暂定名为亚太再保险股份公司，注册地在上海，发起人股东除上述四家，还包括北京汇源饮料食品集团全资子公司重庆三峡果业集团公司，五位发起人各占20%股份，每家出资额为20亿元。
亿利资源集团是亿利能源 的母公司，巨人投资是国内知名富豪史玉柱的投资公司。
公告并称，中国现已成为全球第四大保险市场和最重要的新兴保险市场。但作为保险产业链的重要组成部分，中国再保险行业起步较晚，市场主体较少，2013年中国专业再保险机构再保费收入仅占全球再保险市场的2%左右，发展潜力巨大。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)