港报社评：港大成“占中大本营”，“神秘捐款”须彻查--文汇报8月14日

香港大学「神秘捐款」疑云未解，近日再有新料爆出，港大收取「民主发展网络」（「民网」）捐款高达241万，「民网」的幕后金主更是「外国神秘人」。「民网」是专为「占中」筹钱的平台，又被爆出收受外国势力金援，港大对「民网」的捐款照收不误，是把关不严，还是甘愿做「占中大本营」，港大必须向公众交代清楚。陈文敏深陷「神秘捐款」事件，品格诚信存在明显污点，绝对无资格担任港大副校长，否则误人子弟，遗祸香港。

港大「捐款门」至今真相未明，有关捐款的黑幕亦越揭越多，「占中三丑」至今不肯全盘交代事件来龙去脉。连「占中」期间曾协助处理财务的知情者也看不过眼，忍不住将港大「捐款门」的一些内情公诸于众。「民网」可以「见光」的1,000万「占中」开支中，捐了200多万给港大，城大和中大仅得几千元场租，另外五大院校更一毫子也没有，「民网」对港大情有独锺，不是很耐人寻味？

朱耀明是「民网」的主席，陈健民是核心委员，「占中」与「民网」根本是一体二面。「占中」启动以来，有关的捐款一直由「民网」代收。民网是通过社团注册而非有限公司注册，所收取的资金来源不必对外公布，变相为不明来历资金提供「保护罩」。

爆料者清楚列出，港大在2013年10月7日至2014年12月16日期间，即「占中」从酝酿到失败的一年左右，共收取「民网」开出的5张大额支票，合共2,413,665元。爆料者还揭露，「民网」的幕后金主是「外国神秘人」，其中有款项更由戴耀廷的太太经手。另外，3笔经朱耀明捐给港大民研计划、港大法律学院、港大文学院的匿名款项，实际来自「黎先生」。

这位「黎先生」相信大家亦了解其与外国势力有千丝万缕的关系。 「民网」、「占中」、朱耀明、「黎先生」，与港大民调、港大法学院扯上关系，有何目的，一目了然。港大的管理层能对来路不明的捐款视而不见、来者不拒吗？港大校规、廉署指引，都对大学收取捐款有严格要求，「神秘捐款」的发生，是港大把关不严之过，还是「只眼开只眼闭」有意放纵，港大不能含糊其辞，蒙混过关。

戴耀廷为「占中」提供理论，锺庭耀捏造民意，再加上有外国资金的「神秘捐款」作后盾，港大能不招徕「占中大本营」的嫌疑吗？港大是全港历史最悠久的高等学府，绝对不能变成反中乱港的「颜色革命基地」，令港大百年基业毁于一旦。

港大审核委员会已对「神秘捐款」进行调查并作出结论，批评戴耀廷、陈文敏在此事件上，行为「不符预期标准」及在处理程序上失责，但如何追究责任，却没了下文。陈文敏纵容戴耀廷疏于教学，专事暴力违法的「占中」；在处理「神秘捐款」问题上知法犯法，掩饰卸责，暴露其个人诚信、专业操守都存在严重缺失。如果让这样的人当港大副校长，未来港大的管理会有多混乱，培养出多少暴力冲击的「黄卫兵」，这才是最令人担忧的。为了港大、为了香港，绝对不容陈文敏窃据港大要职。（完）

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