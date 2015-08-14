港报社评：大爆炸显露官商安全疏忽--星岛日报8月14日

天灾难免，人祸却应能防。天津滨海新区危险品仓库大爆炸死伤数百的惨剧，要是预防工作做得好，根本不应该发生，就算发生了，也不应该造成这样大的伤亡。 滨海新区上空前晚深夜出现亮灿灿的蘑菇云，官方估计爆炸威力相当于五十三枚战斧式巡航导弹，造成的震荡相当于二点九级地震，至少有五十人死亡，超过七百人受伤，有医院救人连麻醉药都用光，尚有人下落不明。 现场遗下大坑，逾千汽车烧剩车架，满目疮痍，遍地碎片，释放出来的气体中人欲呕，由于担心万一有山埃等毒气泄漏，当局要出动国家级核生化应急救援队进行善后。 消防体制落后影响救火 爆炸大火现场弥漫多种有色气体，当地空气质量监测站却指未见异常，电视台更是隔了数小时才发放消息，进一步损害政府公信力。爆炸仓库是天津海事局指定的危险货物监装场站，上周四副市长还要求区内二十多家重点企业确保危险化学品安全，偏偏企业的安全意识低，酿成今次惨重性命财产损失。 现时当务之急是抢救伤者，以及防范引发毒气等其他灾害。当局亦扣查企业负责人问责。更重要的是防范再有这样的意外，并且设法提高抢救效率减少伤亡，这不但要企业提高警觉，不同政府部门的防灾意识和救灾效率亦需要大幅提高。 今次死者中至少有十七个救火殉职的消防员，还有多名消防员失踪和受伤，不少是参军不久的小伙子，救他们的医生都忍不住痛哭。他们胜在年轻力壮，弱点是缺乏经验，又没有足够的应付复杂火灾专业培训，问题根源在消防体制，以致一些石油公司等大企业，要自行聘请和培训业专用的消防员。 本港消防队伍的组成，是以终身专业为目标。内地消防员却属于武警类别，由现役新兵征用过来，不少做了两年就退役。这种体制对农村社会简单建筑物火场，应付裕如，但是在应付城市高楼和各种复杂的工业设施火灾，例如今次爆炸大火的危险品仓库，就缺乏足够的专业技能。现时的消防体制需要大改革。 防灾防污不力大失民心 更重要是防灾方面，国家安监局要求危险化学品仓库与周边建筑距离一公里以保安全，但是今次爆炸仓库一公里范围内竟有三个私人住宅屋苑，十多幢高厦住了五千六百户。在天津这个华北化工第一重镇，化工企业与民居交错是普遍现象，显示由规划到管理各阶段，公私营机构为了政绩和利益，都没有把安全考虑放在首位。 只不过四个月前，福建漳州就发生过石化厂大爆炸，十多人受伤。各地重工业酿成的爆炸和环境污染，往往得不到监管部门和企业管理者足够重视，甚至有法不依，导致民众对这类企业安全信心跌到低点，出现多处民众上街反对当地建厂的行动。当局如果不切实做好工业安全，恐怕社会的不满会与日俱增。（完）