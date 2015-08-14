国际油市：油价仍接近逾六年最低位，因美国库存增加及忧心亚洲经济

周五早盘市场依然疲弱。0050GMT，美国原油期货 报每桶42.08美元，接近六年低点。布兰特原油期货 报每桶49.21美元，较上日结算价跌0.01美元，但距离年内低点45.19美元仍有一些距离。

需求方面，中国经济放缓以及人民币贬值可能导致消费量锐减。

“美国原油价格大跌至六年低点，因有关中国经济放缓的担忧升温，”澳新银行周五称，并认为油价可能进一步下跌。

“原油价格跌至六年来最低，可能足以让美国供应增长放慢。美国页岩油生产商正在积极削减成本，部分生产商在油价每桶不足30美元的情况下仍可获利。”

中国当局利用油价低廉的机会增加战略储备，同时消费者在经济放缓的情况下依然继续支出，使中国的原油需求迄今为止依然保持强劲，但随着人民币贬值可能损及燃料进口，需求走软已初现端倪。

中国7月表观石油需求较前月下降，因国内汽车销售继续下滑。

中国经济放缓可能正在波及整个亚洲。日本经济在4-6月当季可能萎缩，因出口下滑，且消费者削减支出。(完)

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