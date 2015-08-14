国际油市：油价仍接近逾六年最低位，因美国库存增加及忧心亚洲经济

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
周五早盘市场依然疲弱。0050GMT，美国原油期货 报每桶42.08美元，接近六年低点。布兰特原油期货 报每桶49.21美元，较上日结算价跌0.01美元，但距离年内低点45.19美元仍有一些距离。
需求方面，中国经济放缓以及人民币贬值可能导致消费量锐减。
“美国原油价格大跌至六年低点，因有关中国经济放缓的担忧升温，”澳新银行周五称，并认为油价可能进一步下跌。
“原油价格跌至六年来最低，可能足以让美国供应增长放慢。美国页岩油生产商正在积极削减成本，部分生产商在油价每桶不足30美元的情况下仍可获利。”
中国当局利用油价低廉的机会增加战略储备，同时消费者在经济放缓的情况下依然继续支出，使中国的原油需求迄今为止依然保持强劲，但随着人民币贬值可能损及燃料进口，需求走软已初现端倪。
中国7月表观石油需求较前月下降，因国内汽车销售继续下滑。
中国经济放缓可能正在波及整个亚洲。日本经济在4-6月当季可能萎缩，因出口下滑，且消费者削减支出。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/郑茵 审校 王兴亚/许娜)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)