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货币新闻 | 2015年 8月 14日 星期五 09:30 BJT

芝加哥期市：大豆走低，本周累计已跌逾4%恐创七个月来单周最大降幅

9月小麦期约 本周下跌近2%。

美国农业部(USDA)周三将2015/16玉米产量预期上调至136.86亿蒲式耳，如果实现，将是历史第三高产量。并将单产预期调整为每英亩168.8蒲式耳。

农业部将大豆产量预期上调至39.16亿蒲式耳，单产为每英亩46.9蒲式耳。

接受路透调查的分析师原本预计，受今年春季及夏初的过量雨水影响，美国农业部将下调玉米及大豆单产及总产量预期。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 501.50 -1.75 -0.35% +1.88% 529.88 44

CBOT玉米 374.25 -1.00 -0.27% +1.70% 405.79 39

CBOT大豆 921.75 -5.25 -0.57% +1.29% 974.43 49

CBOT稻米 $11.93 $0.03 +0.25% +1.88% $11.25 75

美国原油 $42.02 -$0.21 -0.50% -2.96% $48.23 23

汇率

欧元/美元 $1.116 $0.001 +0.07% +0.00%

美元/澳元 0.737 0.001 +0.18% -0.09%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/刘秀红；审校 王兴亚/白云)

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