芝加哥期市：大豆走低，本周累计已跌逾4%恐创七个月来单周最大降幅

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
9月小麦期约 本周下跌近2%。
美国农业部(USDA)周三将2015/16玉米产量预期上调至136.86亿蒲式耳，如果实现，将是历史第三高产量。并将单产预期调整为每英亩168.8蒲式耳。
农业部将大豆产量预期上调至39.16亿蒲式耳，单产为每英亩46.9蒲式耳。
接受路透调查的分析师原本预计，受今年春季及夏初的过量雨水影响，美国农业部将下调玉米及大豆单产及总产量预期。
--------------------------------0102GMT-----------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 501.50 -1.75 -0.35% +1.88% 529.88 44
CBOT玉米 374.25 -1.00 -0.27% +1.70% 405.79 39
CBOT大豆 921.75 -5.25 -0.57% +1.29% 974.43 49
CBOT稻米 $11.93 $0.03 +0.25% +1.88% $11.25 75
美国原油 $42.02 -$0.21 -0.50% -2.96% $48.23 23
汇率
欧元/美元 $1.116 $0.001 +0.07% +0.00%
美元/澳元 0.737 0.001 +0.18% -0.09%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/刘秀红；审校 王兴亚/白云)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。