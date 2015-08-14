全球贸易：中国钢铁出口价格进一步下降，令欧洲业界担忧--Eurofer

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦/法兰克福/维也纳8月13日 - 欧洲钢铁行业组织Eurofer周四表示，来自中国廉价出口产品的不公平竞争愈演愈烈，这让欧洲钢铁企业感到担忧。之前，中国钢铁厂商下调了出口价格。
业内消息人士称，中国钢铁生产商已下调出口价格，对人民币贬值做出反应。这是人民币贬值将帮助中国企业提高销量的初步迹象。
“现在进口自中国的钢铁产品价格甚至更低了，对欧洲钢企来说可能会有非常实质性的竞争压力，”Eurofer在邮件声明中称。
“(中国)现在有11亿吨产能，其中3.4亿吨是过剩产能。仅这个过剩产能就是欧盟钢铁需求的两倍多。”
另外，德国钢铁联合会(German Steel Federation)表示，人民币贬值表明中国有更深层次的结构性问题。
“这支持了我们的担忧，即中国钢铁出口将继续保持在过高水平，从而继续威胁欧洲及全球其他地区钢铁市场的复苏，”该联合会在声明中称。
Eurofer的会员包括全球最大钢铁厂商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) ，以及德国钢铁企业蒂森克虏伯 和奥地利奥钢联集团 等。该协会估计，2015年前五个月中国对欧盟出口较上年同期增长了49%。(完) (编译 王颖；审校 许娜)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)