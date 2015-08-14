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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 09:46 BJT

金属期市：期铜小幅下跌，人民币贬值引担忧

全球最大的铜矿之一--Collahuasi今年产量料将较2014年略微减少，但预计明年将回升。

淡水河谷 宣布其位于安大略Sudbury的Copper Cliff炼厂出现紧急状况，此前该厂发生二氧化氮外泄。

嘉能可调降财年工业资本支出上限至60亿美元，上半财年铜产量减少3%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 杜明霞/许娜)

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