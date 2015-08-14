重发-台湾债市：10年券殖利率续创逾27个月低，央行持续推宽松措施

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路透台北8月14日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周五早盘下跌，续创逾27个月盘中低位。因央行持续推出宽松措施，包括放宽房市审慎措施以及微幅扩大委托银行收受隔夜资金利率跌幅。

104/5殖利率在多头带领下再探1.200%关卡压力，不过也有人趁机获利了结。交易员指出，央行推愈多宽松措施，就代表经济基本面的问题愈大，这有利于债市殖利率的持续下行。

〞经济状况可能很坏，央行先看到了。〞一位银行交易员说。

另一证券商交易员则称，下午主计总处将公布全年GDP预估值修正结果。从央行推出的连串措施，以及债市殖利率的快速下滑，预料数字肯定不好看。

台湾金融市场交易员周五表示，央行委托银行收受隔夜资金利率为0.379%，较上日的0.382%下跌0.3基点，较先前连续三日的0.2基点跌幅再扩大。

10年券104/5 殖利率一度则来到1.1920%创逾27个月低，前低在2013年5月10日的1.1880%。

交易员预估，今天五年券104/9 殖利率波动区间暂看0.800-0.850%；10年券104/5殖利率则在1.190-1.250%。

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