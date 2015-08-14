香港个股：龙光地产称子公司获批发行高至50亿元人民币境内公司债券

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透香港8月14日 - 业务聚焦两广及珠三角的中国房地产商--龙光地产控股 周五称，其全资子公司已获中国证监会核准发行最高50亿元人民币境内公司债券的申请。
在开曼群岛注册成立的龙光地产的声明称，其在中国成立的全资公司子公司深圳市优凯思投资顾问有限公司，获核准建议发行境内公司债的申请，并拟采用分期方式发行，首期自核准日起12个月内完成，其余各期债则在24个月内完成。
中国交易所债券市场新的公司债管理办法发布后，陆续有离岸地产公司境内发债成行，利率亦较为吸引。此前多家在海外注册成立的内房股，例如恒大地产 、龙湖地产 、碧桂园 已先后完成发行境内公司债。融创中国 昨天亦表示将发行首期30亿元人民币无担保境内债券，并将进行询价。 （完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)