香港个股：龙光地产称子公司获批发行高至50亿元人民币境内公司债券

路透香港8月14日 - 业务聚焦两广及珠三角的中国房地产商--龙光地产控股 周五称，其全资子公司已获中国证监会核准发行最高50亿元人民币境内公司债券的申请。

在开曼群岛注册成立的龙光地产的声明称，其在中国成立的全资公司子公司深圳市优凯思投资顾问有限公司，获核准建议发行境内公司债的申请，并拟采用分期方式发行，首期自核准日起12个月内完成，其余各期债则在24个月内完成。

中国交易所债券市场新的公司债管理办法发布后，陆续有离岸地产公司境内发债成行，利率亦较为吸引。此前多家在海外注册成立的内房股，例如恒大地产 、龙湖地产 、碧桂园 已先后完成发行境内公司债。融创中国 昨天亦表示将发行首期30亿元人民币无担保境内债券，并将进行询价。 （完）

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