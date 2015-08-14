版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 10:12 BJT

《汇市简讯》美元/坡元回升至1.40，受益于马币/美元卖压

0204GMT

* 美元/坡元受益于美元/马币(林吉特)涨势

* 走强倾向未变，在1.3950支撑位前方买兴浓厚

* 在1.4050可能出现当日投机客获利了结

* 最新报1.4000-05，交投于1.3959-1.4013

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 张涛；审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐