澳洲经济指标总览--8月14日

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 9月3日 商品及服务收支(亿澳元) 6月 逆差29.33 逆差27.51
出口(较前月) +3% +1%
进口(较前月) +4% -4%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 9月3日
(较前月) 6月 +0.7% +0.3%
就业市场(经季节调整) 9月10日 就业人口(较前月变动,万人) 7月 +3.85 +0.73 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.24 +2.45
失业率 6.3% 6.0% 就业参与率 65.1% 64.8%
消费者物价指数(CPI) 10月28日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.7% +0.2%
(较上年同期) +1.5% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.7%
(较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.8%
(较上年同期) +2.4% +2.5%
国际贸易价格指数 10月29日 进口物价(较前季) 第二季 +1.4% -0.2% 出口物价(较前季) -4.4% -0.8%
国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月1日 经常帐收支 第一季 赤字107 赤字96 商品与服务贸易收支 逆差37.01 逆差24.3
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月2日
(较前季) 第一季 +0.9% +0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.5% (完)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)