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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 10:21 BJT

《汇市简讯》澳元/美元持稳，关注澳洲央行官员讲话

0210GMT

* 澳元/美元在人民币中间价公布后几无变动。今日人民币中间价略高于昨日。

* 0.7380上方有卖压，但澳元/新西兰元买兴支撑澳元/美元

* 澳元/新西兰元日内涨0.72%

* 美元/马币(林吉特)变动较大，较昨日收盘涨1.6%

* 关注澳洲央行助理总裁肯特讲话，话题是最近的就业市场动态(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 许娜)

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