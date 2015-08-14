《汇市简讯》澳元/美元持稳，关注澳洲央行官员讲话

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
0210GMT
* 澳元/美元在人民币中间价公布后几无变动。今日人民币中间价略高于昨日。
* 0.7380上方有卖压，但澳元/新西兰元买兴支撑澳元/美元
* 澳元/新西兰元日内涨0.72%
* 美元/马币(林吉特)变动较大，较昨日收盘涨1.6%
* 关注澳洲央行助理总裁肯特讲话，话题是最近的就业市场动态(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 许娜)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)