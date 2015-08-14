《路透晚报》--8月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：2020年物流业增加值占国内生产总值比重达到7.5%左右--发改委

中国国家发改委发布关于加快实施现代物流重大工程的通知，提出到2020年物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右，物流业增加值年均增长8%左右，第三方物流比重由目前的约60%提高到70%左右。

--中国数据：1-7月非金融对外直接投资同比增20.8%至635亿美元--商务部

中国商务部周五称，今年1-7月非金融对外直接投资同比增长20.8%，至635亿美元。

--台湾数据：全年经济成长下修至仅1.56%创六年低位，因外需疲软

台湾主计总处周五下修今年全年经济成长预估值至1.56%，为2009年负1.57%以来最低。主计总处称，下半年外需成长力道转弱是下调的主因。

--香港数据：第二季GDP按年增长2.8%，全年增长预估上调至2-3%

香港政府周五公布，今年第二季本地生产总值（GDP）按年增长2.8%，比上季增长步伐加快，并预期下半年继续温和增长，全年预估上调至2-3%，原为1-3%。

--《焦点》人民币贬值或使中国从煤炭进口国变身出口国

人民币贬值，或令本已供应过剩的全球大宗商品市场再次受创，因这次意外之举了凭添了中国从全球最大的煤炭进口国转为净出口国的机率。这对全球煤炭价格不会带来帮助。煤价已处在近10年最低点。

--中国金融：7月外汇占款减少2,491亿元人民币，创近20年来最大降幅

中国央行周五公布，7月金融机构外汇占款减少2,491亿元人民币，创出为1998年有数据纪录以来单月最大降幅。当月央行口径外汇占款减少3,080亿元。

--中国央行：7月末黄金储备环比增加61万盎司

中国央行周五公布，中国7月末黄金储备5,393万盎司，较上月的5,332万盎司增加61万盎司。

【金融】

--香港金融：港元汇价稳定未见资金流动，人民币波动无碍离岸中心运作--官员

香港财经事务及库务局局长陈家强周五称，中国人民币贬值以及美国加息预期下，港元汇价稳定且未见资金流动，而人民币波动不影响本港离岸人民币中心运作。

--中国保险：明年底规模有望超日本，5-7年内赶上美国--保监会主席

中国国内保险业2015年上半年利润增幅突破200%。保监会主席项俊波表示，随着经济的不断进步，中国保险业仍有很大增长空间；按照当前年均增速计算，明年年底国内保险业规模将有望超过日本，五到七年内赶上美国。

--中国个股：降息影响平安银行上半年利润约10亿元，不良分布扩展--高管

中国股份制银行--平安银行副行长孙先朗周五表示，连续降息对该行上半年净利润影响约10亿元，利率市场化和营改增税收政策对银行盈利的影响将会逐步加大。同时该行继续面临资产质量恶化压力，新增不良贷款分布区域有所扩展。

--中国金融：农行将全面推广三农金融事业部改革试点，覆盖到所有县域支行

按资产计中国第三大银行--中国农业银行周四表示，该行将全面推开三农金融事业部改革试点，目前总行已经发文计划将三农金融事业部试点覆盖到所有县域支行。

--中国个股：泛海控股和新华联等合组国内首家民营主导的再保险公司

中国泛海控股股份有限公司周五公告称，全资子公司武汉中央商务区建设投资股份公司作为主发起人之一，联合新华联、亿利资源集团、巨人投资公司等共同成立国内首家民营资本创办及主导的再保险公司，注册资本暂定为100亿元人民币。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》人民币企稳助现券回暖，周末降准预期发酵

中国银行间债市周五现券续暖，收益率多数下行，国债期货亦涨。交易员表示，人民币中间价与即期汇率均企稳，债市紧张情绪缓解，不少买盘再度入场，推动部分券种收益率修复至上周低点。近期资金面持续收缩、回购利率上行值得警惕，对收益率降幅产生制约；有机构认为央行短期或采取降准以对冲外汇占款收缩引发的流动性压力，这一预期还能否兑现有待检验。

--中国票据市场：转贴利率小幅波动，汇率贬值未掀波澜暂关注政策动向

中国票据市场转贴利率本周变化不大，六个月期票据成交在年息3.80%上下。交易员表示，市场交投略显清淡，成交主要集中在短券品种，足月票因存在跨年因素机构热情不高；人民币大幅贬值导致资金面略显收紧，但并未明显传导至票据市场。

【外汇】

--中国汇市：人民币周五收升终结三连跌，本周重挫2.8%创最大单周跌幅

中国人民币兑美元即期汇率周五随中间价收升终结三连跌，本周重挫2.8%创最大单周跌幅。交易员认为，人民币连三日大跌后基本达到央行预期价位，短期市场处于均衡。央行积极管理预期同时6.40元附近继续维稳，尾市观望的美元多头平仓，推动人民币由跌转升。

--离岸人民币:台湾人民币汇率期货年底交投上看日均两万口--期交所

台湾人民币汇率期货上路即将满月，期货交易所周四表示，交易以来平均单日成交量约6,500口，领先其他离岸中心。近期将积极拜访法人与赴海外推广，希望年底单日成交量可以扩大至两万口。

【证券/行业】

中国股市：沪综指小幅收升，房地产板块领涨大盘

--中国股市沪综指周五小幅收升，房地产板块领涨。分析师指出，目前市场情绪仍较谨慎，股指反弹触及4,000点后卖压一度加大，整体则仍处震荡上行中，短线有待继续蓄势突破。

--《技术分析》中国股市沪综指欲回补4,070点缺口

中国股市沪综指本周初获大幅拉升，以对冲基本面人民币汇率贬值带来的压力。技术面显示，短线市场情绪有所激活，持筹稍稳，股指沿5日均线持续获得震荡上扬动力，有望继续上行回补7月27日大跌当日形成的4,051-4,070点跳空缺口，若能获得降准等基本面利好助力，有望继续拓展4,100点之上的上涨空间；中线看，大盘运行于大B浪形态当中，短线反弹尚有空间难改中级调整的性质，股指料形成4,200-3,600点上压下撑的大箱体波动。

--中国证券：证监会称应更注重股市自我调节作用，中证金稳定市场功能不变

中国证监会新闻发言人邓舸周五在例会上表示，随着国内股市由剧烈异常波动逐步趋向常态化波动，应更加注重市场自我调节的作用，通过深化改革不断完善市场的内在稳定机制。

--中国证券：证监会称将优化并购重组审核流程，完善重组税收政策

中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，未来证监会将进一步取消和简化行政审核事项，优化审核流程，依托企业兼并部际平台，优化并购重组市场环境，促进市场规范发展。

--香港个股：中信股份在铁矿石港口控制权诉讼中胜出，对方将提上诉 关于与澳洲亿万富翁Clive Palmer争夺一铁矿石出口港控制权的诉讼，中国中信股份已在周五胜诉，该港口是中信股份用来输出旗下亏损连连的100亿美元中澳铁矿项目产品。L3T10P2BU

--全球贸易：中国钢铁出口价格进一步下降，令欧洲业界担忧--Eurofer

欧洲钢铁行业组织Eurofer周四表示，来自中国廉价出口产品的不公平竞争愈演愈烈，这让欧洲钢铁企业感到担忧。之前，中国钢铁厂商下调了出口价格。

--全球矿业：中国神华集团是力拓动力煤资产的潜在竞购方之一--报导

澳洲金融评论报周五报导，正在评估竞购力拓40亿美元的动力煤业务的六个潜在买家中，包括中国神华集团。

--中国社会：天津港国际物流中心区域爆炸至19时造成50人死亡--天津政府