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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 10:40 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价微升，因人民币走稳及海外美元获利了结

路透台北8月14日 - 台币兑美元 周五早盘实质汇价略涨。交易员指出，因今天人民币中间价小升，吸引海外NDF美元获利了结卖压出笼，使台币偏向微升走势。

他们表示，随台币走稳，市场观望气氛转浓，交投转清淡；而经连日大贬后，今天海外无本金交割远期外汇(NDF)开始获利了结，使台币稍稍喘一口气，惟中长期仍是看贬。

〞台币暂时应该会先停在这里，今天可能不太会动了。〞一大型外资保管行交易员说。

中国人民币兑美元 中间价 周五报6.3975元，较上日中间价微涨0.05%，终止此前连续三日大贬走势。

台币早盘实质交易区间落在32.100-32.150；上日交易区间在32.100-32.276。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日继续缩小；一个月美元/台币远汇 报32.095/32.175，上日收在32.110。

美国7月零售销售反弹，因家庭增加对汽车等一系列其它商品的购买，表明经济在第三季初期稳固成长，提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的可能性。

交易员预测今日集中交易区间：

* 32.000-32.200最新相关报导链接：

《全球汇市》美元持稳，但市场对人民币和中国经济前景仍感不安

《综述》美国7月零售销售稳健增长，强化美联储升息预期 (完) (记者 罗两莎; 审校 张喜良)

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