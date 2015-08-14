台湾汇市：台币早盘实质汇价微升，因人民币走稳及海外美元获利了结

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透台北8月14日 - 台币兑美元 周五早盘实质汇价略涨。交易员指出，因今天人民币中间价小升，吸引海外NDF美元获利了结卖压出笼，使台币偏向微升走势。
他们表示，随台币走稳，市场观望气氛转浓，交投转清淡；而经连日大贬后，今天海外无本金交割远期外汇(NDF)开始获利了结，使台币稍稍喘一口气，惟中长期仍是看贬。
〞台币暂时应该会先停在这里，今天可能不太会动了。〞一大型外资保管行交易员说。
中国人民币兑美元 中间价 周五报6.3975元，较上日中间价微涨0.05%，终止此前连续三日大贬走势。
台币早盘实质交易区间落在32.100-32.150；上日交易区间在32.100-32.276。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日继续缩小；一个月美元/台币远汇 报32.095/32.175，上日收在32.110。
美国7月零售销售反弹，因家庭增加对汽车等一系列其它商品的购买，表明经济在第三季初期稳固成长，提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的可能性。
交易员预测今日集中交易区间：
* 32.000-32.200最新相关报导链接：
《全球汇市》美元持稳，但市场对人民币和中国经济前景仍感不安
《综述》美国7月零售销售稳健增长，强化美联储升息预期 (完) (记者 罗两莎; 审校 张喜良)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)