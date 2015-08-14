更新版 1-香港已公布经济指标--2015/8/14

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(更新GDP数字) 时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2015年6月 零售销售值 -0.4 -0.1 -6.9 2015年6月 零售销售量 +4.4 +4.7 -7.5 2015年6月 综合消费物价指数(CPI) +3.1 +3.0 +3.6 2015年6月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.4 +4.2 +3.7 2015年第二 本地生产总值(GDP) +2.8* +2.4^ +2.0 季 ------------------------------------------------------------------------------------------ 15年4月-6月% 15年3月-5月% 14年4月-6月% 失业率 3.2 3.2 3.2 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2015年6月 贸易赤字／盈余 -45.78 -40.1 -43.11 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)