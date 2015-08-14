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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 11:05 BJT

日本股市：早盘遭获利了结打压下跌，但人民币贬值忧虑缓解带来支撑

“昨日(0.9%)的涨幅引发周末前的获利了结抛盘。围绕中国的极度担忧情绪正在减退，但那并不说明对中国经济的担忧完全没了，”SMBC日兴证券股市部部长西广市说。

随着人民币现在放缓贬值速度，与入境旅游相关的企业股价获得提振。

化妆品厂商资生堂(Shiseido ) 涨3.6%，高丝(Kose) 涨2.1%。

日本国际石油开发帝石 跌1.5%，JX Holdings 跌1.4%。

东证股价指数 大致持平，报1,668.12点。

JPX-日经400指数 也几无变动，报15,040.15点。(完)

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