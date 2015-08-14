《全球汇市》美元小涨，人民币中间价微升

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
“我认为，随着其他国家压低本币，人民币汇价已经变得高估，未来人民币将进一步下滑，”他说。
多数主要货币波动不大，但新西兰元下跌，因数据显示该国第二季零售销售创两年来最慢增速，巩固了新西兰央行将降息的预期。
新西兰元兑美元 跌0.5%至0.6540美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1139 1.1148 -0.08 -7.90 1.2097
美元/日圆 124.47 124.41 0.05 4.19 119.68
欧元/日圆 138.65 138.69 -0.03 -4.52 144.78
美元/瑞郎 0.9766 0.9760 0.06 -1.76 0.9941
英镑/美元 1.5607 1.5607 0.00 0.22 1.5573
美元/加元 1.3062 1.3055 0.05 12.43 1.1618
澳元/美元 0.7364 0.7355 0.12 -9.84 0.8168
新西兰元/美元 0.6522 0.6570 -0.73 -16.35 0.7797
澳元/日圆 91.660 91.500 0.17 -6.21 97.750
新西兰元/日圆 81.180 81.740 -0.69 -13.18 93.310
英镑/日圆 194.26 194.19 0.04 4.53 186.38
澳元/新西兰元 1.1281 1.1188 0.83 7.76 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/王丽鑫/陈宗琦/王兴亚；审校 李婷仪/张若琪/艾茂林/于春红)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)