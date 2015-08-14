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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 11:05 BJT

《全球汇市》美元小涨，人民币中间价微升

“我认为，随着其他国家压低本币，人民币汇价已经变得高估，未来人民币将进一步下滑，”他说。

多数主要货币波动不大，但新西兰元下跌，因数据显示该国第二季零售销售创两年来最慢增速，巩固了新西兰央行将降息的预期。

新西兰元兑美元 跌0.5%至0.6540美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1139 1.1148 -0.08 -7.90 1.2097

美元/日圆 124.47 124.41 0.05 4.19 119.68

欧元/日圆 138.65 138.69 -0.03 -4.52 144.78

美元/瑞郎 0.9766 0.9760 0.06 -1.76 0.9941

英镑/美元 1.5607 1.5607 0.00 0.22 1.5573

美元/加元 1.3062 1.3055 0.05 12.43 1.1618

澳元/美元 0.7364 0.7355 0.12 -9.84 0.8168

新西兰元/美元 0.6522 0.6570 -0.73 -16.35 0.7797

澳元/日圆 91.660 91.500 0.17 -6.21 97.750

新西兰元/日圆 81.180 81.740 -0.69 -13.18 93.310

英镑/日圆 194.26 194.19 0.04 4.53 186.38

澳元/新西兰元 1.1281 1.1188 0.83 7.76 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 许娜/王丽鑫/陈宗琦/王兴亚；审校 李婷仪/张若琪/艾茂林/于春红)

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