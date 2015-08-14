更新版 1-中国汇市：人民币早盘微跌波动明显收窄，短促急跌走势基本结束

* 人民币早盘平开后冲高回落

* 中间价三连跌后企稳

* 大行6.40元附近结汇维稳

* 短期市场再现均衡波动料趋平静 (新增更多报价和评论)

路透上海8月14日 - 人民币兑美元即期 周五早盘略微走贬，波动较前几日大幅收窄，今日中间价微升结束连三日大贬。交易员认为，人民币在连三日大跌之后基本达到此前央行预期价位，短期市场基本处于均衡，央行积极管理预期同时6.40元附近继续维稳，短期波动料趋于平静。

他们并表示，央行口头干预汇市后市场亦认为短期短促急跌走势基本宣告结束，离岸CNH 早盘亦快速走升，与在岸价差明显收窄，且境内人民币外汇期权隐含波动率曲线 快速扁平化，亦表明人民币不具备持续贬值空间。

“央行之前也说这是一次性的贬值，幅度也差不多，当然如果没有央行控（制）的话，应该还有点贬值空间吧，短期还得看央行的态度吧。”一中资行交易员表示。

北京时间11:34，中国人民币兑美元 即期报6.3998，上日收报6.3990元。今日人民币兑美元中间价 报6.3975元，上日中间价为6.4010元。人民币即期成交量 半日成交110亿美元，较昨日基本持平。

对于中间价接连接近昨日收盘价的做法，交易员认为中间价改革基本实现目标，作为人民币锚的中间价基本交给市场。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇认为，人民币急跌已过，未来一个阶段是有涨有跌总体下跌，急跌加上缓跌大概需要三个月时间。之后人民币企稳取决于经济是否企稳、美联储加息冲击是否消化、以及中美博弈，企稳回升是大概率。

全球汇市方面，美元周五小涨，此前中国央行似乎已暂时停止引导人民币中间价下降，从而缓解了人民币贬值可能延后美联储升息计划的担忧。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5612元, 上日尾盘为6.5630元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4426/6.444元, 上一交易日尾盘报6.4608元。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。