台湾债市：五年公债殖利率创近五年低，央行宽松措施有利轧空手

* 央行扩大宽松举措，房市控管松绑 * 多方掌控筹码优势，殖利率仍将下行 * 下周五10年新券登场前，气氛偏多 路透台北8月14日 - 台湾公债殖利率周五收低，五年券104/9 殖利率并创 近五年低位。因多方掌握筹码集中优势，且央行持续推出宽松措施。 交易员表示，虽然央行继续推出放宽房市审慎措施以及微幅扩大委托银行收受隔夜资金 利率跌幅，但这并不足以促使殖利率继续往下，更重要的原因，在于主流券流通在外筹码稀 少，以至于行情易受主力左右。 〞还很多人空手，但我觉得虽然不认同，但买个几亿，弹也弹不死。〞一位证券商交易 主管说。 针对下周走势，交易商认为，债市殖利率已基本反映央行的宽松举措，不过由于10年券 筹码集中，对利多反应敏感，预料在下周五新10年券104/12 开始发行前交易之 前，殖利率仍有下探机会。 一证券商交易主管表示，10年券殖利率已经回到2013年2、3月的起涨点1.200%，且自20 08年以来，10年券殖利率的平均位置在1.300%，因此目前市场气氛已有过热迹象。 不过他也强调，由于10年券筹码太过集中，主要持券者若惜售且偏多操作，多头就有续 攻机会，因此不能排除殖利率仍有下行一段的可能。 另一大型公股银行交易主管则称，对比2012年7月央行引导短率下行的轨迹，当时公债 附买回(RP)利率是0.68%，但目前仅有0.50%，当时10年券殖利率在1.15%附近，但目前还在1 .20%。这显示目前殖利率曲线较2012年7月为陡，因此有进一步趋平的机会。 一票券商交易员指出，姑且不论主计总处修正的全年GDP预估值会下到哪，债市殖利率 的反应已大。在交易商操作下，短线殖利率的波动料将变大，虽然还是偏多看待，但追多心 态将审慎。 交易员预估，下周10年公债104/5 殖利率交易区间暂看在1.180-1.240%； 五年公债104/9殖利率则暂看0.800-0.850%。 五年券104/9殖利率收报0.8150%，前低为2010年10月6日的0.8055%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -3.55 0.8150% 0.8100-0.8400% 64.50 10 104/5 -2.99 1.2022% *1.1900-1.2388% 218.00 本/下周全球重要经济事件和数据包括： 8/14(五)：美国路透/密西根大学消费者信心指数8月初值；美国7月工业生産和制造业 産出；美国7月PPI；欧元区/德国/法国/意大利GDP第二季初值；欧元区消费者物价调和指数 (HICP) 7月终值；澳洲央行助理总裁肯特就“近期劳动市场的发展”讲话。 8月17日(一)：欧元区6月贸易收支；美国纽约联储8月制造业指数；8月全美住宅建筑 商协会(NAHB)房屋市场指数；6月美国整体资本净流动； 8月18日(二)：日本7月进口/出口/贸易收支；中国7月70个大中城市住宅销售价格月度 报告；中国7月银行结售汇及代客涉外收付款数据；英国7月CPI和PPI数据；澳洲央行公布8 月政策会议记录；美国7月建筑许可年率；房屋开工年率； 8月19日(三)：中国二季度金融机构直接投资流量数据；欧元区6月经常帐；欧元区6月 净投资；美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月会议记录(1800)；冰岛央行宣布利率决定 ；美国7月CPI； 8月20日(四)：台湾7月外销订单；台湾第二季经常帐；英国7月零售销售；美国旧金山 联邦储备银行公布总裁威廉姆斯演讲；美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔演说 ；美国7月成屋销售年率；美国7月领先指标；美国费城联邦储备银行制造业指数；德国7月P PI；瑞典央行召开执行理事会会议； 8月21日(五)：德国9月GfK消费者信心指数；加拿大7月消费者物价指数(CPI)/央行核心 CPI；加拿大6月零售销售；欧元区8月消费者信心指数； 30 104/11 2.1000 20 104/7 1.7850 10 104/5 1.2022 5 104/9 0.8150 3 104/1 0.5800 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)