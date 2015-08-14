欧洲政经：IMF称西班牙必须继续改革

“目前的改革正帮助西班牙复苏，而我们认为改革进展的潜在疑虑是国内的一大风险，”IMF的西班牙任务主管Helge Berger表示。

IMF预期今年西班牙经济料增长3.1%，低于政府预估的增长3.3%。IMF也预估，复苏将在较长期“逐步减弱”至较低水平。

IMF表示，国际油价下跌以及欧元走弱，至目前为止也有利于西班牙，尽管这些效应可能逐步减弱。西班牙也仍易受希腊债务危机余波影响。

IMF表示，在大力整顿曾经弱不禁风的银行业后，就业市场改革、薪资较低，以及贷款条件放宽，都有助于西班牙从长期低迷中复苏。

不过西班牙仍有超过500万人失业，而且尽管目前就业岗位重新增加，但其中有太多是临时或兼职工作。比起其他工作，这类职务通常薪资较低。