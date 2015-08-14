欧洲政经：IMF称西班牙必须继续改革

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
“目前的改革正帮助西班牙复苏，而我们认为改革进展的潜在疑虑是国内的一大风险，”IMF的西班牙任务主管Helge Berger表示。
IMF预期今年西班牙经济料增长3.1%，低于政府预估的增长3.3%。IMF也预估，复苏将在较长期“逐步减弱”至较低水平。
IMF表示，国际油价下跌以及欧元走弱，至目前为止也有利于西班牙，尽管这些效应可能逐步减弱。西班牙也仍易受希腊债务危机余波影响。
IMF表示，在大力整顿曾经弱不禁风的银行业后，就业市场改革、薪资较低，以及贷款条件放宽，都有助于西班牙从长期低迷中复苏。
不过西班牙仍有超过500万人失业，而且尽管目前就业岗位重新增加，但其中有太多是临时或兼职工作。比起其他工作，这类职务通常薪资较低。
IMF也称，西班牙必须尝试整顿两级化就业市场，例如将兼职与全职员工解聘成本的差距拉近。(完) (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 王丽鑫)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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