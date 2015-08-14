中国货币市场：大行供给未改善回购续小涨，汇价趋稳有助减缓资金压力

路透上海8月14日 - 中国银行间市场周五早盘主要回购利率 续小幅上行，大行整体资金供给未见改善，但在国开行全力出钱护航下，流动性尚不至面临太大压力；而人民币汇价在此前三日大跌后也初现走稳迹象，若势头能延续将有助资金面逐步趋缓。

交易员并指出，在近期汇率大幅波动后，机构尤其是大行对人民币头寸的管理普遍较为谨慎，会预留更多的备用头寸以防风险，这也是造成资金供给收缩的重要因素，随着后市人民币波幅渐收窄，资金供给有望改善。

“一早有点紧，后来国开放量（出资金）了，就好些了，”上海一券商交易员称。

华东一银行交易员表示，今日还有个别大行在借钱，因此盘初资金较为紧张，不过还好国开的供给有保证，多数机构还是能在上午平头寸。

她并谈到，本周受汇率波动影响，机构多倾向提高备付，特别在上午出钱会更加谨慎，而到下午供给往往会有所改善，“大行会更谨慎，要留一些头寸去外汇市场干预。”

不过她认为，随着人民币走势渐归平稳，市场紧张心态缓解，下周资金供需料也能慢慢趋于均衡；而如果流动性回暖，短期内央行降准的概率也会下降。

人民币兑美元即期 周五早盘略微走贬，波动较前几日大幅收窄，今日中间价微升结束连三日大贬。交易员认为，人民币在连三日大跌之后基本达到此前央行预期价位，短期市场基本处于均衡，央行积极管理预期同时6.40元附近继续维稳，短期波动料趋于平静。

三位消息人士周四透露，针对短期汇率市场可能存在的情绪性波动，中国央行已窗口指导国内大型银行，明确要求大行以外汇代持方式在固定点位入场接盘，以避免市场出现连续性大幅波动。

上述券商交易员则谈到，近期资金趋紧一个主要原因还在于隔夜需求持续高位，这也推动隔夜回购利率震荡小涨，与七天回购利率的价差也从此前的逾100个基点（bp）逐步缩窄，至目前的80多个bp。

银行间隔夜质押式式回购的日成交量本周初还在1.8万亿元人民币以上，但随着资金趋紧，之后逐日回落，周四成交量已不足1.5万亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.6477 1.6228 +2.49

七天 2.4696 2.4528 +1.68

14天 2.5861 2.5237 +6.24

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5500 1.5700 -2.00

七天 1.4450 1.1650 +28.00

14天 1.5800 1.5000 +8.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.6500 1.6200 +3.00

七天 2.4800 2.4500 +3.00

14天 2.6000 2.5300 +7.00

Shibor

其中:隔夜 1.6670 1.6410 +2.60

七天 2.4950 2.4810 +1.40