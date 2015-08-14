中国债市动态：现券情绪向暖IRS亦小跌，人民币暂走稳但宽松预期不减

路透上海8月14日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率及利率互换均小幅走低。交易员表示，人民币汇率暂趋稳，市场担忧情绪逐步有所缓解，现券买气继续恢复，不过资金面偏紧状态尚未明显改善，机构交投心态仍显谨慎。

交易员并指出，目前仍需观察汇率走势及对流动性影响，若资金承压较大，未来降准等政放松政策预期则有逐步升温势头。

“主要是汇率稳定了，之前的配置盘需求又出来了，当然降准预期也有”上海一银行交易员称，3-5年老国开和5年非国开下的比较多。

他谈到，汇率能否持续稳定还需要观察，如果央行继续干预，而政策方面不降准对冲的话，资金面压力也会比较大，所以现券目前的买盘力道也比较谨慎。

人民币兑美元即期 周五早盘略微走贬，波动较前几日大幅收窄，今日中间价微升结束连三日大贬。交易员认为，人民币在连三日大跌之后基本达到此前央行预期价位，短期市场基本处于均衡，央行积极管理预期同时6.40元附近继续维稳，短期波动料趋于平静。

华北一银行交易员表示，除了市场存在降准的政策预期之外，下周债券供给相对偏少，也对债券目前走势偏强形成支撑；不过，相对而言，目前短端品种因流动性疑虑安全边际下降。

剩余期限近三年的国开行150207券最新报价收益率 在3.32%/3.31%，上日尾盘为3.36%/3.3200%。