中国债市动态：现券情绪向暖IRS亦小跌，人民币暂走稳但宽松预期不减

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透上海8月14日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率及利率互换均小幅走低。交易员表示，人民币汇率暂趋稳，市场担忧情绪逐步有所缓解，现券买气继续恢复，不过资金面偏紧状态尚未明显改善，机构交投心态仍显谨慎。
交易员并指出，目前仍需观察汇率走势及对流动性影响，若资金承压较大，未来降准等政放松政策预期则有逐步升温势头。
“主要是汇率稳定了，之前的配置盘需求又出来了，当然降准预期也有”上海一银行交易员称，3-5年老国开和5年非国开下的比较多。
他谈到，汇率能否持续稳定还需要观察，如果央行继续干预，而政策方面不降准对冲的话，资金面压力也会比较大，所以现券目前的买盘力道也比较谨慎。
人民币兑美元即期 周五早盘略微走贬，波动较前几日大幅收窄，今日中间价微升结束连三日大贬。交易员认为，人民币在连三日大跌之后基本达到此前央行预期价位，短期市场基本处于均衡，央行积极管理预期同时6.40元附近继续维稳，短期波动料趋于平静。
华北一银行交易员表示，除了市场存在降准的政策预期之外，下周债券供给相对偏少，也对债券目前走势偏强形成支撑；不过，相对而言，目前短端品种因流动性疑虑安全边际下降。
剩余期限近三年的国开行150207券最新报价收益率 在3.32%/3.31%，上日尾盘为3.36%/3.3200%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1509 早盘收报96.665元人民币，较上日结算价涨0.10%；10年期国债主力合约T1509 收报95.45元，较上日结算价涨0.125%。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)