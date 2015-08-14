澳新汇市：澳元和新西兰元在本周大幅动荡后终于站稳脚跟

国内方面，澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)表示，该央行对进一步降息持开放态度，尽管近期经济数据一直较为乐观。

他还指出，就业市场展现的韧性是预期失业人数不会进一步增加的一个原因。投资者解读他的言论，认为澳洲央行未来数月降息的可能性不大。

“尽管降息仍是选项，但近期降息的风险似乎非常低，”澳洲联邦银行(CBA)经济学家Gareth Aird称。

“另外，澳元兑美元似乎满足在0.70-0.74之间波动，我们认为该区间是澳洲央行的‘甜蜜点’，”他还表示，“我们认为澳洲央行会将利率持稳在2.0%的水平。”

相比较而言，市场仍预期新西兰央行至少还会有一次降息，有可能就是在下个月。

周五公布的第二季零售销售数据不及预期，进一步巩固了上述预期，令新西兰元兑美元 在0.6532美元继续承压，本周已累计下跌1.4%。

澳元兑新西兰元 上涨0.6%至1.1260新西兰元，并上看阻力位1.1300。

新西兰元本周兑美元触及六年低位0.6468。评级机构标普有关该国火热楼市令经济风险上升的评论也对新西兰元造成冲击。(完)

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