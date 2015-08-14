日本个股：日本汽车和零售商称在天津爆炸事故中有较小受损

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透东京/北京8月14日 - 中国天津滨海新区开发区危险品仓库发生两次大爆炸之后，包括丰田汽车 在内的多家日本汽车公司报告称，它们有工厂和汽车受损。
丰田汽车周五称，该公司汽车组装厂以及物流和研发基地的窗户被震碎。但公司称，由于工厂在放一周的高温假，所以没有人受伤。
丰田汽车称，一些车辆受到爆炸影响，公司还在检查车辆受损程度以及受损车数量。
“目前我们认为，汽车受损不是太严重，”该公司驻北京的一位发言人称。
斯巴鲁生产商富士重工业株式会社(Fuji Heavy Industries Ltd) 称，其位于仓库中等待通关的100多辆日本进口车车窗破碎。公司称，该仓库不属于富士重工，距离爆炸地约两公里。
马自达 称其进口自日本的车辆也受损，具体数量不详。一名发言人称，附近一个展厅的玻璃破碎，已于周四关门。
本田汽车 称其工厂未受影响；该区域内所有经销商均正常营业。一名当地发言人称，一些展厅受到轻微影响，但受损程度未知。
日本零售商Aeon Co 称，约两公里远的一个商城窗户破碎，周五停业。(完) (编译 孙国玉；审校 王颖)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)