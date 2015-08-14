日本新股：日本邮政IPO案预计在11月4日展开，筹资110亿美元--消息

路透东京8月14日 - 数名知情人士周五表示，日本邮政控股公司IPO-JAPP.T预计将在11月4日将控股母公司及旗下银行和保险部门挂牌上市，这将是日本近30年来最大一宗国有企业招股案。

消息人士称，政府希望在这项分为三回合售股的第一轮当中出售价值至少1.3万亿日圆(110亿美元)的股票，在未来数年内筹资约4万亿日圆，做为2011年海啸地震灾后重建费用。

日本邮政发言人对此事拒绝置评。

日本邮政控股公司在6月申请将母公司和旗下日本邮政银行(Japan Post Bank)以及日本邮政保险(Japan Post Insurance)在东京证交所挂牌。消息人士称，预计这项申请可在9月10日获得批准。由于消息不公开，这位人士不愿具名。