日本新股：日本邮政IPO案预计在11月4日展开，筹资110亿美元--消息

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透东京8月14日 - 数名知情人士周五表示，日本邮政控股公司IPO-JAPP.T预计将在11月4日将控股母公司及旗下银行和保险部门挂牌上市，这将是日本近30年来最大一宗国有企业招股案。
消息人士称，政府希望在这项分为三回合售股的第一轮当中出售价值至少1.3万亿日圆(110亿美元)的股票，在未来数年内筹资约4万亿日圆，做为2011年海啸地震灾后重建费用。
日本邮政发言人对此事拒绝置评。
日本邮政控股公司在6月申请将母公司和旗下日本邮政银行(Japan Post Bank)以及日本邮政保险(Japan Post Insurance)在东京证交所挂牌。消息人士称，预计这项申请可在9月10日获得批准。由于消息不公开，这位人士不愿具名。
第一轮售股将是日本自1987年以后最大规模的国营资产私有化。1987年时，日本电信电话(NTT)的上市案规模为2.4万亿日圆。(完) (编译 李婷仪 审校 陈宗琦)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)