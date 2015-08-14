《中国企业债发行日程表》--8月14日

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 荆门高新 7 7 8/10簿记建档 5.48% AA 8/11-8/17 长江证券 技术产业开发 (第3-7年分别偿还20%本金) ========================================================================================= 北京未来 10 7 8/12簿记建档 4.20% AA+ 8/13-8/17 中信建投证券 科技城开发建设 (第3-7年分别偿还20%本金/中债信用增进投资股份公司担保) ========================================================================================= 丽水市城市 6 7 8/12簿记建档 5.67% AA 8/13-8/17 中投证券 建设发展 (第3-7年分别偿还20%本金) ========================================================================================= 广东省 15 10 8/19簿记建档 -- AAA 8/20-8/24 中金公司 粤电集团 国信证券 ========================================================================================= 国泰租赁 8 7 *推迟发行 -- AA -- 齐鲁证券
(附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== *乌鲁木齐高新 6 4 8/21簿记建档 -- AA 8/24-8/26 兴业证券 投资发展集团 (第3年末附票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)