香港金融：港元汇价稳定未见资金流动，人民币波动无碍离岸中心运作--官员

路透香港8月14日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周五称，中国人民币贬值以及美国加息预期下，港元汇价稳定且未见资金流动，而人民币波动不影响本港离岸人民币中心运作。

陈家强出席公开活动时向传媒表示，近期新兴市场资金流动，不排除是受人民币以及美国加息预期的影响，但目前没有看到香港市场有资金流动，港元汇价稳定。

“市场已有心理准备可能出现资金流动的情况，现在要静观美国加息方面的讯息和经济数据表现。”他说。

对于人民币贬值触发市民将人民币换回港元，陈家强称，这不影响香港离岸人民币中心运作，因为在过去一段时间市场对人民币单边升值的憧憬已经消失，这次人民币中间价报价属于机制调整，不会改变市场对人民币的看法。

他说，“目前看市场上并无人民币于短时间内大幅贬值的预期，这对稳定人民币和整体亚洲外汇市场有帮助。”

他并称，人民币贬值对香港经济有不同影响，但认为人民币贬值不会触发资金流入香港楼市，并指今次人民币调整很快到位，故市场迅速回复平静，而投资者应小心人民币汇价波动对股市带来影响。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%，导致全球汇市连日波动。

离岸人民币兑美元即期 周四跟随中间价第三日大幅贬值而走低，然在中国央行吹风会结束后，市场情绪有所舒缓，离岸即期盘中低位反弹。 （完）