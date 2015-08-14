中国新债：安徽省下周四将招标发行总额351.2亿元一般和专项地方债

路透上海8月14日 - 中国安徽省财政厅周五公告，将于下周四(20日)招标发行总额351.2386亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债规模252.8725亿元，专项债98.3661亿元。

其中，一般债券全部为置换债券，期限包括一年、三年、五年、七年和10年；计划发行规模分别为5亿元、47.8725亿元、75亿元、75亿元、50亿元。

本次发行的专项债亦全部为置换债券，期限包括五年和七年，计划发行规模分别为49.3661亿元和49亿元。

上述一般债券招标时间为8月20日上午9:20-10:00，专项债为当日10:20-11:00。两类债券均自8月21日起开始发行并计息，8月25日发行结束。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

东方金诚国际信用评估有限公司对上述债券信用评级均为AAA级。

上周五辽宁省公开招标的一般和专项地方债，中标利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，中标利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。而此前除个别省市，公开发行的地方债，中标利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。(完)

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here (发稿 吴芳；; 审校 张喜良)