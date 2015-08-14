台湾货币市场：短率继续微跌，下周料央行续导引利率缓步下行

* 央行连四日调低代收隔夜资金利率至0.379%

* 短率续跌，下周视央行动作不排除再向下探低

* 短票利率仍在低位

* 债券附条件交易利率也在低档

记者 高洁如

路透台北8月14日 - 台湾银行间短率周五继续微跌。交易人士指出，市场资金宽裕，央行连四日调低代收隔夜资金利率引导短率续跌，资金需求不振；展望下周，预料央行仍将导引短率向下探低。

资金调度人士表示，央行在市场的动作不断，宣示宽松的决心强烈。目前大型银行对一周拆款的利率水位已逐步向下，不过在短率仍会下跌的预期心理之下，需求未见提升。

〞看起来拆款、票的利率都有可能再继续降。〞一位大型商银交易员表示。

他们表示，前一波央行导引短期拆款利率下行为期至少半个月，调整短率幅度也达到10基点以上，不排除本次操作模式类似前波，下周短率随着央行的动作缓步下行的机会仍大。

睽违三年以来，台湾央行8月11日(周二)首见调低委托银行代收隔夜拆款利率0.2基点，之后两天亦维持每天0.2基点的降幅，今日更扩大跌幅至0.3基点，委托银行收受隔拆利率为0.379%。

本地时间14:10 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.128 32.366 台湾加权股价指数<.TWI 8,305.64 8,311.74 I> 隔夜银行间拆款加权平 0.379% 0.379% 均利率

--隔夜拆款利率区间 0.378-0.390% 0.293-0.398%

--一周拆款利率区间 0.383-0.435% 0.380-0.430%

--两周拆款利率区间 0.400-0.430% 0.400-0.450%

**短票利率暂在0.52%**

短票方面，票券商交易员表示，大型银行目前自保短票的利率维稳在0.52%，短期之内要是未做调整，预期短票利率会先在该水位暂停一下。

一票券商交易员指出，在央行政策导引之下，短票利率仍有下行可能。随着外部环境的利率走低，不排除大型银行对利率无法持续坚持，再有调降动作。

另外一票券商交易员则表示，因拆款利率降得颇快，因此有意调高拆款的比重以因应资金缺口。这其中减少短票的承做会先以法人为主，后续也会视与法人授信的比重而机动调整。

交易员指出，今日央行开出14天期定期存单，利率在0.47%。不妨密切观察今日央行收受该期限定存单的金额，作为后续短票市场利率走势参考。

但也有人认为，央行后续可能将14天期存单常态化为每日都接受申请，不排除也是央行后续调控短期利率的方法之一。

大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.52%，同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.526%，前日在0.545%；上日成交量87.93亿台币，前日76亿台币。

台湾央行周五存单到期金额723亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

台湾央行下周存单到期1兆9,995.1亿台币，到期情况分别是周一6,973.3亿、周二1,941亿、周三4,663亿、周四5,884.3亿以及周五533.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为329亿台币，累积超额准备为1,791亿台币、加计前期1%的超额准备2,810亿台币。

**RP利率仍在低位**

债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，市场资金颇多，尾盘甚至有不少投信进场找券，突显资金充裕。

票券商表示，因央行动作很多，因此持续尝试将利率压低，使得交易的区间高位略向下滑。下周也将视央行的动作，伺机而动。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.50-0.52%，同上日；10天期以上公司债RP主要成交在0.60-0.62%，也持平上日。