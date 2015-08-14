中国经济：正研究全面振兴东北的意见，预计五中全会后出台--发改委官员

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透北京8月14日 - 中国发改委东北等老工业基地振兴司司长周建平周五表示，东北地区自去年以来经济下行压力不断加大，本质上是体制机制问题，目前正在研究全面振兴东北等老工业基地的若干意见，十八届五中全会后有望出台。
周建平在一次发布会上表示，去年东北三省（辽宁、吉林、黑龙江）经济增长在全国倒数五位之列，今年上半年仍是如此。东三省出口变化拉动小，消费又是慢变量，且目前缺乏消费热点，支持东北发展还是要靠投资。
他强调，投资不能再投向过剩领域，应投资基础设施、公益设施，现在也在研究深化投融资改革，吸引民间资本，来加大对东北的道路、输电通道、基础设施、水电气暖等的建设。
周建平称，投融资方面，发改委正积极和国家开发银行等合作，同时也考虑吸引社会资本，支持城市老工业区、独立工矿区等建设。
国家主席习近平此前指出，国家要加大支持力度振兴东北老工业基地，东北地区要增强内生发展活力和动力，把装备制造业做大做强，加快培育战略性新兴产业，大力发展服务业，改造提升传统产业，扩大基础设施建设，积极发展民营经济。
中共十八届中央委员会第五次全体会议将于今年10月召开，研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)