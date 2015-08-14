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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 14:31 BJT

路透基点：锦兴国际寻求8亿港元俱乐部贷款--TRLPC

路透香港8月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，纺织企业锦兴国际控股有限公司正在寻求8亿港元(1.03亿美元)三年半期俱乐部贷款。

锦兴自行安排此项贷款，贷款最高综合收益312个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码250个基点，费用170个基点。贷款平均期限为2.75年。

锦兴国际7月中旬特定多家银行发出邀请，目前正在进行文件流程。

消息人士称，所筹资金将用于再融资。

根据一分公司新闻稿，锦兴于2013年8月签订了一笔10亿港元的定期贷款。澳新银行、恒生银行和汇丰银行均参与此次俱乐部贷款，贷款规模最初计划约为8亿港元。(完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)

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