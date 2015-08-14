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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 14:41 BJT

新兴汇市：人民币下跌拖累新兴亚币，马币创17年新低

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.36 124.42 +0.05 -3.78 119.66

坡元 1.4036 1.3963 -0.52 -5.53 1.3260

台币 32.115 32.366 +0.78 -1.24 31.718

泰铢 35.25 35.21 -0.11 -6.67 32.90

菲律宾披索 46.22 46.15 -0.15 -3.25 44.72

印尼卢比 13779.00 13740.00 -0.28 -10.15 12380.00

印度卢比 65.13 65.10 -0.05 -3.23 63.03

马币 4.0710 4.0105 -1.49 -14.11 3.4965

人民币 6.3978 6.3990 +0.02 -3.03 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/高琦/戴素萍/张若琪 审校 艾茂林/蔡美珍/王兴亚/于春红)

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