香港个股：中信股份在铁矿石港口控制权诉讼中胜出，对方将提上诉

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透墨尔本8月14日 - 关于与澳洲亿万富翁Clive Palmer争夺一铁矿石出口港控制权的诉讼，中国中信股份 已在周五胜诉，该港口是中信股份用来输出旗下亏损连连的100亿美元中澳铁矿项目产品。
这场西澳洲Cape Preston港口的运营权的争夺战，是中信股份与Palmer旗下公司Mineralogy聚焦于权利金的长期法律诉讼；中澳铁矿项目是中国最大的海外矿业投资。
一联邦法院法宽驳斥了所有Mineralogy的要求；Mineralogy要求终止中信股份的港口合约，并取回Cape Preston的所有权。
承审法官Joshua Edelman在判决书中表示，“从许多角度来看，种种的终止通知可说是闹剧。”
他呼吁双方协商和解其余的所有争端，这样可以省下数以百万计美元的诉讼费用；这些诉讼的进行时间已经超过两年。
Edelman表示，“两者间的诉讼及相关不确定性可能延续多年。”
Palmer的一名发言人在电子邮件中表示，Mineralogy计画就此判决提出上诉，并对于上诉的前景有信心。
中信股份对于此判决则是表示欢迎。
中信股份一名发言人在电子邮件发送的声明中表示，“在就采矿、处理及出口基础设施做出如此重大的投资之后，我们一直专注于确保永续经营，并确保这个项目能够完全发挥潜力。”
自从中澳铁矿项目于2013年末启动以来，中信股份已经出口约400万吨磁铁矿精矿。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)