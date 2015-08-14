香港个股：中信股份在铁矿石港口控制权诉讼中胜出，对方将提上诉

路透墨尔本8月14日 - 关于与澳洲亿万富翁Clive Palmer争夺一铁矿石出口港控制权的诉讼，中国中信股份 已在周五胜诉，该港口是中信股份用来输出旗下亏损连连的100亿美元中澳铁矿项目产品。

这场西澳洲Cape Preston港口的运营权的争夺战，是中信股份与Palmer旗下公司Mineralogy聚焦于权利金的长期法律诉讼；中澳铁矿项目是中国最大的海外矿业投资。

一联邦法院法宽驳斥了所有Mineralogy的要求；Mineralogy要求终止中信股份的港口合约，并取回Cape Preston的所有权。

承审法官Joshua Edelman在判决书中表示，“从许多角度来看，种种的终止通知可说是闹剧。”

他呼吁双方协商和解其余的所有争端，这样可以省下数以百万计美元的诉讼费用；这些诉讼的进行时间已经超过两年。

Edelman表示，“两者间的诉讼及相关不确定性可能延续多年。”

Palmer的一名发言人在电子邮件中表示，Mineralogy计画就此判决提出上诉，并对于上诉的前景有信心。

中信股份对于此判决则是表示欢迎。

中信股份一名发言人在电子邮件发送的声明中表示，“在就采矿、处理及出口基础设施做出如此重大的投资之后，我们一直专注于确保永续经营，并确保这个项目能够完全发挥潜力。”