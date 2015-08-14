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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 14:36 BJT

日本股市：日经指数小跌受获利了结盘打压，市场消化人民币贬值影响

路透东京8月14日 - 日本股市日经指数周五小跌，受获利了结抛盘，以及油价下跌导致的大宗商品相关股票抛压影响。

日经指数 跌0.4%至20,519.45点，周线跌1%。东证股价指数 跌0.2%，收报1,664.46点，周线下滑0.9%。

对人民币续贬的担忧缓解，与入境旅游相关的股票反弹，化妆品厂商资生堂 涨2.2%，Laox Co Ltd 劲扬6.9%。(完)

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