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市场报道 | 2015年 8月 14日 星期五 14:44 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在云区上方仍看多，但蜡烛图上形成十字星

0621 GMT

* 英镑/美元的卖单延续到伦敦盘，但交投仍限于窄幅区间。1.5603/19的低点受到威胁

* 在云区顶部1.5557上方，依然偏于上行动能

* 若重新跌回云区内，将重估走势。多头目前掌控局面

* 停止单上移到1.5550，锁定85个点子的获利

* 昨日走势在蜡烛图上形成十字星，表明市场对走势犹豫不定

* 技术图(link.reuters.com/ced45w)

(编译 高琦 审校 王颖)

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