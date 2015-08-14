台湾股市：小幅收跌因预期经济数据不佳，及MSCI调降权值股比重

路透台北8月14日 - 台湾股市周五小幅收跌。分析师表示，主要受MSCI明晟公布MSCI指数权重，台积电 权重调降最多，拖累股价下跌，及下午将公布的GDP成长率最新预测不乐观影响。

大盘加权股价指数 收跌0.07%或6.10点，报8,305.64点。今日成交初值 为719.68亿台币，上交易日修正后为890.30亿。

〞台积电今天收小跌，如果扣除它的跌幅，大盘是上涨的。〞日盛投顾协理钟国忠说。

他表示，因台积电占大盘比重较大，受该股收跌影响，使大盘微幅收跌，惟台股短线修正幅度已大，指数下档空间应有限。

凯基投顾总经理朱晏民则认为，台股因经济基本面状况不是很好，大盘仍在寻求底部，但财报公布告一段落，料八月下旬到九月股价超跌的个股有机会反弹，投资人此时操作策略可寻找业续较稳，股价已杀低的个股。

台积电今天收跌1.56%，报120元台币。

分析师预估，下周台股指数暂看8,250-8,450点。