台湾股市：小幅收跌因预期经济数据不佳，及MSCI调降权值股比重

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透台北8月14日 - 台湾股市周五小幅收跌。分析师表示，主要受MSCI明晟公布MSCI指数权重，台积电 权重调降最多，拖累股价下跌，及下午将公布的GDP成长率最新预测不乐观影响。
大盘加权股价指数 收跌0.07%或6.10点，报8,305.64点。今日成交初值 为719.68亿台币，上交易日修正后为890.30亿。
〞台积电今天收小跌，如果扣除它的跌幅，大盘是上涨的。〞日盛投顾协理钟国忠说。
他表示，因台积电占大盘比重较大，受该股收跌影响，使大盘微幅收跌，惟台股短线修正幅度已大，指数下档空间应有限。
凯基投顾总经理朱晏民则认为，台股因经济基本面状况不是很好，大盘仍在寻求底部，但财报公布告一段落，料八月下旬到九月股价超跌的个股有机会反弹，投资人此时操作策略可寻找业续较稳，股价已杀低的个股。
台积电今天收跌1.56%，报120元台币。
分析师预估，下周台股指数暂看8,250-8,450点。
亚洲股市周五多数上涨，但仍可能创出较大周线跌幅，因本周初中国出人意料地令人民币大幅贬值。 (完)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)