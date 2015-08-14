《全球汇市》美元持稳，中国央行似乎暂时停止引导人民币中间价下降

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1145 1.1148 -0.03 -7.87 1.2097
美元/日圆 124.34 124.41 -0.06 4.09 119.68
欧元/日圆 138.58 138.69 -0.08 -4.57 144.78
美元/瑞郎 0.9752 0.9760 -0.08 -1.90 0.9941
英镑/美元 1.5599 1.5607 -0.05 0.17 1.5573
美元/加元 1.3058 1.3055 0.02 12.39 1.1618
澳元/美元 0.7381 0.7355 0.35 -9.64 0.8168
新西兰元/美元 0.6538 0.6570 -0.49 -16.15 0.7797
澳元/日圆 91.750 91.500 0.27 -6.12 97.750
新西兰元/日圆 81.290 81.740 -0.55 -13.06 93.310
英镑/日圆 193.96 194.19 -0.12 4.37 186.38
澳元/新西兰元 1.1276 1.1188 0.79 7.71 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/孙国玉/戴素萍/陈宗琦/张若琪 审校 艾茂林/白云/王颖/王兴亚)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)