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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 14:54 BJT

《全球汇市》美元持稳，中国央行似乎暂时停止引导人民币中间价下降

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1145 1.1148 -0.03 -7.87 1.2097

美元/日圆 124.34 124.41 -0.06 4.09 119.68

欧元/日圆 138.58 138.69 -0.08 -4.57 144.78

美元/瑞郎 0.9752 0.9760 -0.08 -1.90 0.9941

英镑/美元 1.5599 1.5607 -0.05 0.17 1.5573

美元/加元 1.3058 1.3055 0.02 12.39 1.1618

澳元/美元 0.7381 0.7355 0.35 -9.64 0.8168

新西兰元/美元 0.6538 0.6570 -0.49 -16.15 0.7797

澳元/日圆 91.750 91.500 0.27 -6.12 97.750

新西兰元/日圆 81.290 81.740 -0.55 -13.06 93.310

英镑/日圆 193.96 194.19 -0.12 4.37 186.38

澳元/新西兰元 1.1276 1.1188 0.79 7.71 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/孙国玉/戴素萍/陈宗琦/张若琪 审校 艾茂林/白云/王颖/王兴亚)

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