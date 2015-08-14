全球金市：金价随人民币企稳，仍有望结束七周连跌

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
“波动率进一步下降，可能扭转近期金市的部分避险涨势，”汇丰分析师James Steel表示。
0628 GMT，现货金 持平于每盎司1,115.20美元，此前于周四触及1,126.31高点，为7月20日以来最高。周四走势下跌终结黄金自5月以来最长的五日涨势。
金价至目前为止周线仍上涨将近2%，此前连续七周走跌，为1999年以来最长周线跌势。
美国12月期金 几无变动，同样持于每盎司1,115.20美元。
黄金“将在1,100附近寻找支撑，上档应该在1,120-1,125，除非人民币进一步贬值，”MKS Group交易员Samuel Laughlin在报告中表示。
现货钯金 跌0.1%至每盎司616.45美元，此前于周四触及两周高点。铂金 下滑0.6%，至每盎司986.50，白银 几无变动，报15.40美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 高琦/王洋)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)