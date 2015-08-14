全球金市：金价随人民币企稳，仍有望结束七周连跌

“波动率进一步下降，可能扭转近期金市的部分避险涨势，”汇丰分析师James Steel表示。

0628 GMT，现货金 持平于每盎司1,115.20美元，此前于周四触及1,126.31高点，为7月20日以来最高。周四走势下跌终结黄金自5月以来最长的五日涨势。

金价至目前为止周线仍上涨将近2%，此前连续七周走跌，为1999年以来最长周线跌势。

美国12月期金 几无变动，同样持于每盎司1,115.20美元。

黄金“将在1,100附近寻找支撑，上档应该在1,120-1,125，除非人民币进一步贬值，”MKS Group交易员Samuel Laughlin在报告中表示。

现货钯金 跌0.1%至每盎司616.45美元，此前于周四触及两周高点。铂金 下滑0.6%，至每盎司986.50，白银 几无变动，报15.40美元。(完)

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