中国票据市场：转贴利率小幅波动，汇率贬值未掀波澜暂关注政策动向

路透北京8月14日 - 中国票据市场转贴利率本周变化不大，六个月期票据成交在年息3.80%上下。交易员表示，市场交投略显清淡，成交主要集中在短券品种，足月票因存在跨年因素机构热情不高；人民币大幅贬值导致资金面略显收紧，但并未明显传导至票据市场。

他们并称，资金面并不会因为人民币贬值而大幅收紧，而且央行出面维稳亦缓解忧虑，短期内转贴利率尚难打破平稳走势；不过，还需关注央行周末会否有宽松举措出台。

“（转贴利率）还是比较平稳，纸票大约在3.6%左右，电票基本在3.8%上下，波动不大。”上海一银行交易员称，市场上新增的开票量不大，出票也以存量票为主。

华东一银行交易员表示，受人民币突然大幅贬值影响，市场流动性略显收紧，但对票据整体影响不大。

他并称，政策变化太快，但央行已出面维稳人民币汇率，资金面忧虑有所缓解，预计转贴利率短期难打破平稳态势。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，当日并一次性贬值近2%；此后两个交易日人民币顺势再度大幅下行，最大贬值幅度达5%左右，不过在央行口头干预汇市后市场波动收窄。

华北一银行交易员称，本周成交多以短券为主，因为足月票期限跨年，涉及到计提准备金的因素，故市场对其兴趣偏淡。

中国银行间市场主要回购利率 小幅上行，大行整体资金供给未见改善，但在国开行全力出钱护航下，流动性尚不至面临太大压力；而人民币汇价在此前三日大跌后也初现走稳迹象，若势头能延续将有助资金面逐步趋缓。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价