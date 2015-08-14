日本债市：公债价格在淡静交投中小跌，但得到央行买债的支撑

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
10年期日债收益率 上涨0.5个基点，至0.380%。
该收益率周三触及0.355%，为5月初以来新低，此前中国本周允许人民币贬值，增加避险公债的吸引力，并推低美债收益率。
不过人民币兑美元即期 周五平开后略走升，因今日中间价微升，在连三日大贬后企稳。 中国央行表示，人民币没有进一步贬值的理由。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.000%
五年期公债 0.080% +0.0 0.080%
10年期公债 0.380% +0.5 0.375%
20年期公债 1.155% +0.0 1.155%
30年期公债 1.410% -0.5 1.415%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.84 +0.02 147.82
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/陈宗琦；审校 艾茂林)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)