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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 15:25 BJT

日本债市：公债价格在淡静交投中小跌，但得到央行买债的支撑

10年期日债收益率 上涨0.5个基点，至0.380%。

该收益率周三触及0.355%，为5月初以来新低，此前中国本周允许人民币贬值，增加避险公债的吸引力，并推低美债收益率。

不过人民币兑美元即期 周五平开后略走升，因今日中间价微升，在连三日大贬后企稳。 中国央行表示，人民币没有进一步贬值的理由。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.080% +0.0 0.080%

10年期公债 0.380% +0.5 0.375%

20年期公债 1.155% +0.0 1.155%

30年期公债 1.410% -0.5 1.415%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.84 +0.02 147.82

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/陈宗琦；审校 艾茂林)

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