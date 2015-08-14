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市场报道 | 2015年 8月 14日 星期五 15:31 BJT

《汇市简讯》希腊援助案获得议会投票支持的消息提振欧元/美元

0707 GMT

* 希腊政府获取足够投票支持，将在议会通过援助协议

* 欧元/美元从1.1140涨至1.1164，但涨势已经停步

* 交投局促，周五走势方向不明

* 1.1130-1.1195是较宽的交投区间，偏于上档，但欧元依然脆弱

* 技术图(link.reuters.com/hub45w)

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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