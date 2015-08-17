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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 08:14 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月17日

路透香港8月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美
元=7.7551港元 )

    美国股市周五收升，结束走势震荡的一周，道琼工业指数 收升69.15点，或0.4%，至17,477
.40点，因美国经济数据强劲及欧元区财长同意实施希腊第三轮救助计划。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       126.810   -0.60      25266             9.834      -0.26
 中国铝业                       9.490   -0.73      16145             2.944      -0.55
 中国移动                      63.970    0.39      68604            99.219      -0.23
 中国人寿                      18.560    0.60      64117            28.787       0.13
 中石油                        93.740   -1.13      32639             7.270      -0.14
 中石化                        74.640    0.11      26188             5.788      -0.20
 汇丰控股                      43.760   -0.05    1220293            67.873      -0.19
 中电信                        54.870    0.13       4980             4.255      -0.11
 中国联通                      13.520    0.37      88528            10.485       0.62
 兖州煤业                       5.860   -0.51       8194             4.544      -0.99
 华能国际                      47.910    0.97       7715             9.289       0.64
 南方航空                      42.270    1.95      18111             6.556       0.71
 东方航空                      36.120    2.41      13796             5.602       4.13
 中芯国际                       4.800   -0.41       2394             0.744      -0.73
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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