《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月17日

路透香港8月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美 元=7.7551港元 ) 美国股市周五收升，结束走势震荡的一周，道琼工业指数 收升69.15点，或0.4%，至17,477 .40点，因美国经济数据强劲及欧元区财长同意实施希腊第三轮救助计划。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 126.810 -0.60 25266 9.834 -0.26 中国铝业 9.490 -0.73 16145 2.944 -0.55 中国移动 63.970 0.39 68604 99.219 -0.23 中国人寿 18.560 0.60 64117 28.787 0.13 中石油 93.740 -1.13 32639 7.270 -0.14 中石化 74.640 0.11 26188 5.788 -0.20 汇丰控股 43.760 -0.05 1220293 67.873 -0.19 中电信 54.870 0.13 4980 4.255 -0.11 中国联通 13.520 0.37 88528 10.485 0.62 兖州煤业 5.860 -0.51 8194 4.544 -0.99 华能国际 47.910 0.97 7715 9.289 0.64 南方航空 42.270 1.95 18111 6.556 0.71 东方航空 36.120 2.41 13796 5.602 4.13 中芯国际 4.800 -0.41 2394 0.744 -0.73 （完） (整理 梁慧仪)