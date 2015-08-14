金属期市：铜价企稳，因中国暂停引导人民币下滑

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
根据澳新(澳盛/ANZ)银行分析师，关键问题在于短期内北京当局想让人民币续贬的欲望有多高。
0730GMT，伦敦金属交易所三个月期铜 报每吨5,197美元，周四尾盘报5,184美元。
人民币贬值之初，铜价剧烈波动，一度跌至六年低点每吨5,062美元。
沪铜 下跌0.9%，至每吨39,250元人民币，汇率疑虑是一影响因素。
Capital Economics周四稍晚时预估，第三季末时铜价将来到每吨5,800美元，第四季末之前将升至每吨6,250美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/张明钧; 审校 李春喜/于春红)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)