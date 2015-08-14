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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 15:42 BJT

金属期市：铜价企稳，因中国暂停引导人民币下滑

根据澳新(澳盛/ANZ)银行分析师，关键问题在于短期内北京当局想让人民币续贬的欲望有多高。

0730GMT，伦敦金属交易所三个月期铜 报每吨5,197美元，周四尾盘报5,184美元。

人民币贬值之初，铜价剧烈波动，一度跌至六年低点每吨5,062美元。

沪铜 下跌0.9%，至每吨39,250元人民币，汇率疑虑是一影响因素。

Capital Economics周四稍晚时预估，第三季末时铜价将来到每吨5,800美元，第四季末之前将升至每吨6,250美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/张明钧; 审校 李春喜/于春红)

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