国际油市：美国原油跌破42美元，受库存增加和亚洲经济担忧打压

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
高盛表示，人民币贬值将给大宗商品带来更多下行压力
“人民币贬值对大宗商品市场非常重要，我们相信这暗示全球宏观经济情况已经发生改变，”高盛在客户报告中说。
“就连中国也已陷入大宗商品通缩、经济成长(放缓)以及去杠杆化趋势之间的恶性循环...(而且)我们相信，大宗商品市场受到的最终影响为偏空，”报告称。
分析师称，油价可能进一步下跌。
“六年来最低的油价，可能不足以令美国供应成长踩煞车。美国页岩油业者正努力降低成本，部分业者甚至能在每桶30美元以下的情况下获利，”澳新银行(ANZ)表示。
从需求面来看，中国原油出口目前仍然强劲，因当局利用低油价囤积战略库存，且消费者持续支出，尽管经济放缓。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 戴素萍/高琦)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)