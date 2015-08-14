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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 15:41 BJT

国际油市：美国原油跌破42美元，受库存增加和亚洲经济担忧打压

高盛表示，人民币贬值将给大宗商品带来更多下行压力

“人民币贬值对大宗商品市场非常重要，我们相信这暗示全球宏观经济情况已经发生改变，”高盛在客户报告中说。

“就连中国也已陷入大宗商品通缩、经济成长(放缓)以及去杠杆化趋势之间的恶性循环...(而且)我们相信，大宗商品市场受到的最终影响为偏空，”报告称。

分析师称，油价可能进一步下跌。

“六年来最低的油价，可能不足以令美国供应成长踩煞车。美国页岩油业者正努力降低成本，部分业者甚至能在每桶30美元以下的情况下获利，”澳新银行(ANZ)表示。

从需求面来看，中国原油出口目前仍然强劲，因当局利用低油价囤积战略库存，且消费者持续支出，尽管经济放缓。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 戴素萍/高琦)

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